Udicon, Bignami: 'Rapporto di lealtà con loro, ci permettono di verificare azione del governo'

"Le associazioni dei consumatori, Udicon in particolare, costituiscono un interlocutore essenziale per il governo", ha esordito così il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, a margine della quarta Assemblea Nazionale Udicon: “Next Generation Consumers – Il lavoro di oggi, il futuro di domani” tenutasi a Roma presso A.Roma Lifestyle Hotel. "Queste ci consentono di verificare nella realtà quotidiana la capacità concreta di azione del governo, ma anche la soddisfazione ai provvedimenti che assumiamo. Con Udicon crediamo c’è un forte rapporto di lealtà ed autonomia che, tuttavia, non ci impedisce di condurre dei percorsi assieme".

"Il governo sta cercando di dare attuazione a quei provvedimenti che abbiamo in buona parte ereditato dal precedente esecutivo e che in certa misura condividiamo" ha rimarcato il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami rispondendo alla domanda su cosa sta facendo l’esecutivo sulla mobilità sostenibile.

"Stiamo spingendo per la finalizzazione delle 36 stazioni di idrogeno sulle 40 previste perché rappresenterebbero un risultato importante – ha continuato illustrando cosa sta promuovendo il Mit -. Inoltre, la creazione di un circuito di sostenibilità sulle strade delle città e conseguentemente anche l’individuazione di modelli di smart city che devono rispondere alle finalità di benessere".

Un risultato che, come rimarca Bignami, si può conseguire "senza immaginare uno scenario di realizzazione verticistica di scelte compiute dall’alto ed imposte ai cittadini", conclude.