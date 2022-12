Per bottiglie di plastica e lattine di alluminio

L'Ue lancia la rivoluzione del packaging e punta sul riuso e il 'vuoto a rendere' per bottiglie di plastica e lattine di alluminio. Secondo la proposta, entro il 2030 il 20% delle bevande dovranno essere servite in imballaggi riutilizzabili o in contenitori dei clienti, 80% nel 2040. Vietate invece le confezioni monodose nel comparto Horeca, ma protesta l'industria europea.