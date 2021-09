Ue, Sassoli in ospedale per polmonite: "Condizioni buone"

David Sassoli, presidente del Parlamenti europeo, ricoverato in ospedale per polmonite. "Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nella serata di mercoledì 15 settembre è stato ricoverato all’Hôpital Civil di Strasburgo. Dopo i necessari accertamenti è stata diagnosticata una polmonite, immediatamente trattata con le terapie del caso. Le sue condizioni sono buone", comunica in una nota Roberto Cuillo, portavoce del presidente Sassoli.