Uffizi, dal 1 marzo il biglietto singolo in alta stagione costerà 25 euro

L'aumento di 5 euro per far fronte ai costi nel settore energetico ed edilizio

Il Consiglio d'amministrazione delle Gallerie degli Uffizi ha deciso all'unanimità di ritoccare il prezzo del singolo ingresso individuale alla Galleria delle Statue e delle Pitture per far fronte all'aumento dei costi nel settore energetico ed edilizio. Dal 1 marzo sarà di 25 euro invece degli attuali 20. L'aumento riguarderà il solo ticket di accesso singolo per la Galleria delle Statue e delle Pitture ed esclusivamente in alta stagione (cioè dal 1 marzo a 30 novembre), biglietto acquistato per la maggior parte dai turisti stranieri.

L'aumento è stato approvato dalla Direzione Regionale Musei della Toscana e dalla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura.

Al contempo viene introdotto nell'alta stagione uno sconto mattutino, già sperimentato con successo a Palazzo Pitti: chi entra al museo tra le 8,15 e le 8,55 del mattino paga solo 19 euro, risparmiando quindi sei euro. Fino al 28 febbraio il prezzo del biglietto per la Galleria delle Statue e delle Pitture è 12 euro.

Rimangono invece invariati i prezzi d'ingresso e tutta la scontistica di bassa stagione, oltre agli abbonamenti Passepartout 5 Giorni, Passepartout annuale e Passepartout Family.