Ugliarolo (Uilcom), 'Labriola non ha sciolto nostri dubbi, piano Tim va ancora definito'

Un incontro ancora interlocutorio quello dei sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil con l'Ad Pietro Labriola. Così il segretario della Uilcom Salvo Ugliarolo, all'uscita della riunione sintetizza il confronto durato circa due ore. Sul piano industriale Labriola ha rimandato a ulteriore analisi ancora in corso e nell'incontro non ne ha definito le linee guida: "in pratica - spiega il sindacalista all'Adnkronos - lui ha detto che è un cantiere ancora aperto, va fatta una disamina più compiuta da qui alle prossime settimane; la separazione tra rete e servizi è un'opzione, è uno dei vari percorsi".

"La riunione non ha sciolto nessuno dei tanti dubbi che come sindacato avevamo" prosegue Ugliarolo. "Noi abbiamo rappresentato in maniera unitaria la nostra posizione che in assenza di altri elementi non ci vede d'accordo con operazioni di smembramento scorporo spezzatino" ribadisce esprimendo comunque apprezzamento per il metodo del dialogo che l'Ad ha detto di voler perseguire.L'auspicio è comunque quello che dopo l'elezione del presidente della Repubblica riprenda il confronto dei sindacati con il governo.