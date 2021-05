UL apre un laboratorio avanzato per la ricarica dei veicoli elettrici in Europa

Il laboratorio centro di collaudo di UL in Germania aiuta i produttori dei settori automobilistico e di metodi di ricarica per veicoli elettrici (VE) ad avere rapidamente accesso al mercato e ad ottenere l'approvazione delle tecnologie innovative con verifiche di sicurezza, elettriche e di conformità d'avanguardia per l'ottenimento della certificazione di UL.

NEU-ISENBURG, Germania, 20 maggio 2021 /PRNewswire/ -- UL, il leader globale delle scienze della sicurezza, oggi ha aperto ufficialmente il Centro di collaudo dei metodi di ricarica dei veicoli elettrici a Francoforte/Neu-Isenburg. La struttura, che costitutisce uno dei centri di riferimento per i test dei metodi di ricarica dei VE in Europa, con una gamma completa di servizi, comprende componenti dell'infrastruttura di ricarica e collaudo e certificazione per la sicurezza funzionale, nonché servizi di omologazione, tutto in un´unica sede sola. Assieme, il Centro di collaudo dei metodi di ricarica dei VE di UL aggiunge molta più capacità di collaudo al mercato europeo e conferisce maggiore potere al settore di ricarica dei veicoli elettrici, inclusi i produttori di metodi di ricarica dei VE e di componenti, i proprietari di infrastrutture e start-up con cicli di sviluppo più brevi, un tempo di immissione in commercio più rapido e la capacità di essere più competitivi nel mercato globale, grazie all'avanzata tecnologia di collaudo del laboratorio e alla sua posizione geografica, che lo colloca al centro dell'Europa.

I governi di tutto il mondo stanno implementando politiche per mettere su strada un numero sempre maggiore di VE. Ad esempio, il mercato europeo continua a istituire incentivi per VE e apparecchiature di ricarica per VE europei: l'ACEA (organizzazione europea dei costruttori di automobili) ha annunciato che saranno necessari almeno 2,8 milioni di colonnine di ricarica per VE in tutta Europa entro il 2030.

"Le politiche a favore dei VE, l'accettazione pubblica e l'uso crescente dei veicoli elettrici sono tre fattori che sottolineano la crescente necessità di ricaricare un numero superiore di veicoli, più rapidamente e più facilmente, ponendo un'attenzione maggiore alle prestazioni e alla sicurezza delle batterie e delle ricariche," ha detto Milan Dotlich, general manager e vicepresidente della divisione Energy and Industrial Automation di UL. "L'investimento di UL nella struttura di collaudo dei metodi di ricarica per VE di Francoforte dimostra il nostro impegno verso i mercati globali, nonché verso la creazione di nuovi standard e lo sviluppo di quelli esistenti. Ci fornisce inoltre le apparecchiature per supportare meglio le infrastrutture municipali, le aziende di produzione dei metodi di ricarica dei VE e gli OEM del settore automobilistico, per accelerare il completamento dei loro progetti, consentendogli infine di soddisfare rapidamente la crescente domanda."

L'apertura del Centro di collaudo dei metodi di ricarica dei VE di UL permette a UL di assistere una vasta gamma diversificata di caricatori di VE e relative apparecchiature, per clienti in tutta Europa alla ricerca di un accesso al mercato sia a livello locale sia globale. Questo include strutture di collaudo che si occupano dei diversi tipi di ricarica utilizzati in tutto il mondo:

E Livelli comunemente utilizzati negli Stati Uniti:

Inoltre la nuova struttura offre capacità di collaudo della ricarica di veicoli connessi alla rete (vehicle to grid, V2G) fino a 250 kW. La ricarica V2G espande l'uso dei VE in applicazioni di accumulo di energia e risorse energetiche distribuite e consente l'integrazione dei VE nella rete municipale, oltre a servire come energia di riserva di rete per uso domestico, residenziale e altri.

Grazie a un team di ingegneri di livello mondiale con profonda esperienza tecnica nelle tecnologie di ricarica dei VE nuove e innovative, la struttura offre simulatori di VE con capacità di potenza massima per il collaudo della ricarica rapida in CC, caricatori di VE bidirezionali, scenari di collaudo a doppia piattaforma e di effettuare la manutenzione di veicoli commerciali di grandi dimensioni e applicazioni di ricarica dei VE ultraveloce. La struttura fornisce inoltre la praticità e la capacità di lavorare a livello locale direttamente con UL in ogni passaggio dei processi di collaudo e certificazione, dall'invio dei prototipi alla fase di test e all'identificazione dei problemi di conformità in fase di pre-produzione.

Quale partner di terza parte con una profonda esperienza riguardo agli standard di ricarica e batterie dei VE in Nord America e a livello internazionale, UL è in grado di fornire agli OEM europei l'accesso al mercato in ogni regione.

"I metodi di ricarica dei veicoli elettrici sono oggetto di molti sviluppi significativi a livello globale e in Europa le richieste degli utenti finali e le nuove soluzioni tecnologiche stanno spingendo l'infrastruttura a fare di più e più velocemente di prima. Questa evoluzione sta portando a modi di pensare nuovi e innovativi, soprattutto per quanto riguarda i requisiti di sicurezza," ha detto Mirko Bautz, vicepresidente regionale per l'Europa centro-orientale e meridionale. "L'accettazione globale del Marchio UL, abbinata all'esperienza e alla competenza tecnica locale dedicata, significa che il mercato europeo ora dispone di un centro di collaudo completo in Europa per verifiche di sicurezza, elettriche e di conformità per l'ottenimento della certificazione UL di prodotti e sistemi di ricarica per VE innovativi."

Il Centro di collaudo dei metodi di ricarica dei VE di UL in Germania fa parte della rete globale di UL di laboratori di collaudo di VE con sede in Cina e negli Stati Uniti. Insieme, queste centri sono in grado di aiutare i produttori di VE e apparecchiature di ricarica di VE a rispettare le scadenze e i budget per lo sviluppo dei prodotti, aiutandoli a ridurre guasti e inefficienze di processo e mitigando i rischi per la sicurezza e le prestazioni nell'intero ciclo di vita del prodotto. Grazie a questo network UL è inoltre in grado di fornire servizi di Accesso al mercato globale per il lavoro di collaudo dei metodi di ricarica dei VE in Nord America, Europa, Asia del Pacifico e altri mercati emergenti rispetto agli standard normativi e alle verifiche seguenti:

L'inaugurazione ufficiale si è tenuta il 20 maggio con un evento virtuale.Gli esperti di UL, insieme all'Associazione europea per l'elettromobilità AVERE e altri rappresentanti del settore dei veicoli elettrici europeo hanno dato vita ad un evento digitale al quale hanno partecipato circa 200 esterni del settore, con presentazioni PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH e Wallbox Chargers.

Per maggiori informazioni sul Centro di collaudo dei metodi di ricarica dei veicoli elettrici visita UL.com/EVCharging.

