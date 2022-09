Ultima di Fico a Montecitorio: "Un onore per me presiedere questa assemblea"

L'ultima seduta della legislatura e il capitolo finale (salvo imprevisti) della Camera non riformata nella quale siedono ancora 615 deputati, non si sono ancora chiusi, ma il presidente Roberto Fico è comunque voluto passare ai saluti.

"Siamo all'ultima seduta che facciamo tutti insieme e per questo vorrei ringraziarvi per il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, anche nei momenti difficili - ha dichiarato Fico ricevendo un lungo applauso, molto partecipato dell'assemblea - naturalmente volevo ringraziare i presidenti dei gruppi e gli uffici della Camera che hanno lavorato in modo incessante al nostro fianco".

"L'ultimo saluto vorrei rivolgerlo agli italiani e alle italiane che in questi anni difficili sono stati vicini alle istituzioni e noi a loro, in modo degno". Fico che non tornerà in Parlamento a causa della regola sull'incandidabilità dopo il secondo mandato, contenuta nello statuto M5s, ha concluso con una notazione personale: "Per me è stato un onore assoluto presiedere questa assemblea".