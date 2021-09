Ultimi temporali, poi torna il sole: ecco quando e dove

Dopo le ultime note instabili, eredità della perturbazione del weekend, in settimana tornerà sulla scenda italiana l’anticiclone. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it informa che lunedì il tempo tornerà a peggiorare su Alpi, Prealpi, Lombardia, Emilia Romagna e poi Marche, Umbria e Toscana interna ancora con temporali e locali grandinate. Nei giorni successivi l’avvicinamento di un altro vortice ciclonico riuscirà a interessare soltanto la Sardegna e la Sicilia, infatti questa potenziale minaccia per molte regioni sarà sconfitta dall’avanzare dell’anticiclone che dal giorno dell’equinozio d’autunno (mercoledì 22) riporterà una fase di stabilità atmosferica con sole prevalente e temperature di nuovo in aumento, più apprezzabile al Centro-Sud. L’alta pressione dovrebbe garantire il bel tempo almeno fino a sabato 25 settembre.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 20. Al nord: torna a peggiorare soprattutto su Alpi, Prealpi, Lombardia ed Emilia Romagna. Al centro: via via più instabile su Marche, Umbria e Toscana interna. Al sud: nubi sparse.

Martedì 21. Al nord: molte nubi e isolati piovaschi al Nordovest. Al centro: un po’ instabile sulle regioni adriatiche, più sole altrove. Al sud: asciutto e spesso soleggiato.

Mercoledì 22. Al nord: tempo asciutto e soleggiato. Al centro: peggiora in Sardegna con temporali sparsi. Al sud: un po’ instabile in Sicilia, molte nubi in Calabria.

Da giovedì sole quasi ovunque, a parte in Sicilia e sulla Calabria meridionale.