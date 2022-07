Un autunno all’insegna della formazione digitale per Search On Media Group, che culminerà con la seconda edizione del Capodanno della Formazione Digitale, nella cornice bolognese d’eccezione di Palazzo Re Enzo

Dalla SEO ai Social Media, dalle Web Analytics all’Advertising. Tornano gli eventi formativi di Search On Media Group, l’azienda organizzatrice del WMF - Il più grande Festival sull’Innovazione Digitale del Pianeta. Si parte con La Settimana della Formazione e si prosegue con Advanced SEO Tool al Teatro San Fedele di Milano. Poi sarà il turno di Social Media Strategies e Search Marketing Connect di novembre a Palazzo Re Enzo a Bologna, insieme sotto l’insegna del Capodanno della Formazione Digitale, quest’anno alla sua seconda edizione. Un’occasione di incontro e di scambio, per fare il punto sulle professioni digitali, per approfondirne le trasformazioni degli ultimi anni e mettere a fuoco i trend che stanno già influenzando lo scenario futuro.

Bologna, 26/07/2022. Dopo l’edizione 2022 del WMF - Il più grande Festival sull’Innovazione Digitale del Pianeta, quest’anno per la prima volta nella location di Rimini Fiera dove ha registrato oltre 36.000 presenze e la partecipazione di più di 700 speaker e formatori di settore, la Business Unit EduTech di Search On Media Group sarà impegnata in una serie di eventi dedicati alla formazione di settore, che spazieranno tra innovazioni, trend e cambiamenti nel Web Marketing, nella SEO, nei Social Media e nelle Web Analytics, richiamando come ogni anno aziende, addetti ai lavori e liberi professionisti del digitale da tutto il panorama nazionale.

«Dal 2007 con Search On ci occupiamo attivamente di diffondere una cultura del digitale in Italia condividendo conoscenze e buone pratiche che possano generare un reale cambiamento nel Paese. Lo facciamo attraverso una costante proposta formativa studiata per ogni livello. Dopo la conclusione della decima edizione del WMF lo scorso giugno, quest’autunno saremo impegnati in una full immersion didattica con Advanced SEO Tool, con gli eventi del Capodanno della Formazione Digitale e con la Settimana della Formazione Digitale.

L’obiettivo del nostro impegno è fornire all’azienda e al singolo strumenti di comprensione e di lavoro con cui approcciarsi all’industria del web, che oggi più che mai, dopo la forte accelerazione degli ultimi anni nella fruizione digitale di prodotti e servizi, si riconferma un macro-tema socioeconomico di portata imprescindibile»

Cosmano Lombardo, CEO Search On e fondatore e ideatore di WMF

VERSO LA SECONDA EDIZIONE DEL CAPODANNO DELLA FORMAZIONE DIGITALE, UNA COLLABORAZIONE IDEALE TRA SOCIAL MEDIA STRATEGIES E SEARCH MARKETING CONNECT

(16-18 novembre - Palazzo Re Enzo, Bologna)

Giunto quest’anno alla sua seconda edizione, il Capodanno della Formazione Digitale è una risposta univoca alle esigenze formative di professionisti, imprese, startup di settore che desiderano restare competitivi in un mercato dinamico e in rapida trasformazione.

Un’opportunità di condivisione di esperienze e informazioni, in cui si farà il punto sui cambiamenti in atto nelle abitudini di fruizione di servizi digitali, ma anche sulle nuove possibilità e nuove sfide per le professioni digitali. Nasce per promuovere un ampliamento delle proprie conoscenze e competenze in modo orizzontale, muovendo verso una contaminazione tra i diversi settori del digitale e abbandonando la rigorosa divisione compartimentale del passato.

Il Capodanno della Formazione Digitale è una unione di intenti tra gli eventi Social Media Strategies (16-17 novembre) e Search Marketing Connect (17-18 novembre), che quest’anno si svolgeranno nella cornice esclusiva di Palazzo Re Enzo a Bologna. Un Capodanno “anticipato”, l’occasione per una riflessione più ampia e composita su questo periodo di accelerazioni e cambiamenti profondi nel mercato e nelle professioni digitali, che lasceranno un segno per sempre.

SOCIAL MEDIA STRATEGIES aprirà il Capodanno della Formazione Digitale il 16-17 novembre, e accoglierà nell’esclusiva location di Palazzo Re Enzo a Bologna professionisti dei Social Media e del Web Marketing da tutta Italia. L’evento, diventato negli anni un punto di riferimento per social media manager, marketers, web agency e digital freelance, si pone come riferimento italiano del settore, con un programma formativo avanzato, costruito grazie al contributo di esperte ed esperti nell’ambito web marketing e social media. La didattica, che si articolerà su sessioni formative, workshop operativi, tavole rotonde e speech in Sala Plenaria, verterà su brand e creatività, advertising ed e-commerce e fornirà ai partecipanti un’impareggiabile occasione di aggiornamento sui recenti sviluppi delle principali piattaforme social come Instagram e Tik Tok.

Il Capodanno proseguirà con SEARCH MARKETING CONNECT, il 17-18 novembre, a Palazzo Re Enzo a Bologna.

Un appuntamento avanzato studiato per i professionisti del Digital Marketing, nonché il più longevo degli eventi organizzati da Search On Media Group. Nato e consolidatosi come momento di lavoro e scambio tra esperti del Digital Marketing, Search Marketing Connect costituisce un’occasione di formazione tecnica avanzata per marketers, freelance, web agency e aziende. Il programma didattico della convention verterà su tematiche più tradizionali e approfondirà anche argomenti emergenti, con un focus sulle nuove leve del Digital e Search Marketing. Protagonisti dei due giorni di formazione saranno la SEO, l’advertising, l’e-commerce e naturalmente il tanto discusso Web Analytics e Google Analytics 4: un’occasione per tracciare i contorni dei cambiamenti in atto, che tutti gli attori del settore dovrebbero padroneggiare per poter direzionare il proprio processo di crescita professionale e di business.

Tutti gli eventi saranno trasmessi in live streaming sulla piattaforma interattiva ibrida.io, su cui sarà possibile consultare anche le videoregistrazioni.

TORNA LA SETTIMANA DELLA FORMAZIONE DIGITALE

(26-27 luglio - online)

Gli ultimi giorni di luglio torna la Settimana della Formazione Digitale, un progetto gratuito e pensato per chiunque sia interessato ad approfondire la cultura del digitale, ma anche per aziende e professionisti del settore. Nasce nel 2012 con l’obiettivo di contribuire attivamente alla diffusione di una cultura digitale avanzata sul territorio nazionale.

Ogni settimana è dedicata a uno specifico argomento trattato da esperti del settore, a cui è possibile accedere tramite live streaming. Il prossimo appuntamento sarà Google Analytics 4 Bootcamp, il 26 e 27 luglio prossimi. Una full-immersion di due giorni a partecipazione gratuita sugli ultimi cambiamenti nel mondo dei Web Analytics, che permetterà di comprenderne tutti i risvolti significativi e come questi incideranno sul proprio business digitale. Sarà possibile partecipare all’evento attraverso la piattaforma virtuale e interattiva ibrida.io, su cui saranno rese disponibili anche le videoregistrazioni.

ADVANCED SEO TOOL PER LA PRIMA VOLTA A MILANO CON LA “SPACCA GOOGLE EDITION”

(5 ottobre - Auditorium San Fedele, Milano)

Dopo l’edizione bolognese del 2021, che ha confermato l’evento come punto di riferimento per la formazione e l’approfondimento dell’uso di strumenti avanzati per la SEO, Advanced SEO Tool approda a Milano con un’edizione rinnovata, la Spacca Google Edition.

All’Auditorium San Fedele di Milano, si terrà una giornata di formazione tecnica focalizzata sullo studio degli strumenti dell'ecosistema Google più utili da padroneggiare e conoscere: gli interventi saranno curati da relatori e relatrici di spicco nel panorama SEO nazionale che, dopo aver fornito i risultati di test e ricerche da loro condotti, condivideranno spunti concreti e informazioni preziose su come applicare questi dati al proprio business.

I momenti di formazione e di confronto tra esperti di settore si alterneranno a occasioni di interazione e partecipazione attiva: attraverso la piattaforma interattiva dedicata ibrida.io, il pubblico potrà esprimere la propria preferenza sui test e le ricerche presentati dai relatori durante la giornata. L’evento sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma ibrida.io, su cui sarà possibile consultare anche le videoregistrazioni.

L’appuntamento è dunque a Bologna e Milano per i prossimi eventi di casa Search On, tutti attualmente in promozione.

È possibile acquistare i ticket d’ingresso sui rispettivi siti ufficiali elencati di seguito.

● La Settimana della Formazione (26-27 luglio)

● Advanced Seo Tool (5 ottobre)

● Social Media Strategies (16 - 17 novembre)

● SMConnect (17-18 novembre)

● WMF - Il più grande Festival sull’Innovazione (15-17 giugno 2023)

● Search On Media Group

● Capodanno della formazione digitale: Social Media Strategies

● Capodanno della formazione digitale: SMConnect

