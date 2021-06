Un Focus contro l'inquinamento da notifiche

Le nuove funzioni per limitare l'iperconnessione del nuovo sistema operativo iOS15 semplificano le nostre vite smartphone-dipendenti. Perché non basta dire disconnettiamoci se il device ci serve per lavorare o se aspettiamo un messaggio importante.

Arriva in aiuto una feature di iOS 15, che in modo rapido e intuitivo (con lo swipe da menu a tendina in home page) consente di silenziare tutte le notifiche non necessarie, eliminando il “rumore di fondo”. Una nuova gestione e intelligente del proprio device Apple, per recuperare un rapporto centrato sulle esigenze della persona. È intuitivo capire come quello che chiedo al mio smartphone in termini di interazione con il mondo sia molto diverso se sto lavorando, se mi sto rilassando prima di dormire, se sono in viaggio o a un pranzo di famiglia. Ma questo il telefono non lo sa, e ci mantiene iperconnessi in ogni momento.

Un primo passo era stato fatto con la funzione “non disturbare”, che recapita senza squilli o vibrazioni messaggi, chiamate e notifiche. Ma lo stesso, prendendo in mano il telefono, le notifiche sono lì, ben visibili. Una tentazione non da poco per crearsi piccoli o grandi momenti di distrazione. Con Focus il discorso cambia drasticamente. Si possono impostare diverse modalità per un controllo completo su quali app e persone possono o non possono raggiungerci. Questo vuol dire che, se voglio concentrarmi sul lavoro, posso disabilitare tutte le comunicazioni tranne, ad esempio, le chiamate e i messaggi dai familiari che potrebbero avere un’emergenza.

E c’è di più: se durante quel tempo prendo in mano il telefono non vedrò nessuna notifica dalle app bloccate sullo schermo, fino a che non uscirò dalla funzione Focus. Il nuovo sistema operativo arriverà già con dei suggerimenti pre impostati in base alle abitudini dell’utilizzatore: ad esempio una modalità notturna, una lavorativa, una per il tempo libero o in famiglia, ma tutte le diverse modalità Focus sono completamente personalizzabili. E si può decidere di applicarle in contemporanea a tutti i device Apple: iPhone, iPad, Apple Watch e anche MacBook. Le notifiche in attesa saranno poi mostrate dal device raggruppate per importanza secondo le priorità date dall’utente, in modo da non perdersi i messaggi più importanti nel mare di comunicazioni,

Un’altra funzione che si integra con Focus è la possibilità di creare delle pagine della schermata Home con app e widget specifici per i momenti in cui c’è bisogno di concentrarsi, per visualizzare soltanto le app pertinenti e ridurre le tentazioni. Per chi ci cerca mentre siamo in modalità Focus, c’è pronto un messaggio che lo informa del nostro status non raggiungibile. Una volta che il nuovo sistema operativo sarà disponibile per tutti, però, dovrebbe essere introdotta una funzione d’emergenza per aggirare il blocco. Già a partire da luglio Focus, insieme a tutti gli aggiornamenti di iOS 15 sarà disponibile in funzione beta per parte del pubblico, e il lancio ufficiale è previsto per l’autunno.