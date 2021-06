Università, il 17 alla Luiss la sfida della transizione ecologica

Le traiettorie della transizione ecologica per il futuro del sistema Paese e dell’economia internazionale: se ne discuterà con Nicola Monti, Ceo Edison, e Paolo Boccardelli, Direttore Luiss Business School, il 17 giugno 2021 alle ore 10.00, nel webinar di apertura della nuova edizione dell’Edison Energy Camp.

L’Edison Energy Camp – nato nel 2013 in collaborazione con il Consiglio Mondiale dell’Energia-WEC Italia – dal 2019 è frutto del sodalizio fra Edison, WEC Italia e Luiss Business School. Obiettivo del progetto è fornire una fotografia completa del settore Energy a 50 giovani, per formarli come futuri interpreti della grande sfida della transizione ecologica.

Nell’ambito dell’iniziativa, i webinar rappresentano eventi aperti di analisi degli scenari energetici, in una cornice interattiva di confronto e dibattito con eminenti personalità della trasformazione in atto. Il webinar è gratuito e aperto al pubblico, fa sapere infine la Luiss.