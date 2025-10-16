circle x black
Cerca nel sito
 
banner universita

ComoLake 2025, Università Campus Bio-Medico di Roma tra i protagonisti della tavola rotonda su Human Functioning e Medicina Riabilitativa

ComoLake 2025, Università Campus Bio-Medico di Roma tra i protagonisti della tavola rotonda su Human Functioning e Medicina Riabilitativa
16 ottobre 2025 | 19.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si è parlato anche di dialogo tra innovazione tecnologica e medicina riabilitativa alla tre giorni di ComoLake 2025, il Digital Innovation Forum che ha riunito a Villa Erba di Cernobbio premi Nobel, leader d’impresa, scienziati e rappresentanti delle istituzioni per discutere il futuro del digitale, dell’intelligenza artificiale e del quantum computing.

Nel corso della seconda giornata, uno degli appuntamenti più attesi è stato la tavola rotonda “Human Functioning e Medicina Riabilitativa. Sinergie Hi-tech & AI”, moderata da Riccardo Cavaliere (Rai News 24), che ha approfondito il dialogo tra innovazione tecnologica e medicina riabilitativa, con particolare attenzione al ruolo dell’intelligenza artificiale nei processi di cura.

Tra i relatori è intervenuta Federica Bressi, Professore Ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Università Campus Bio-Medico di Roma (UCBM), insieme a Massimo Caputi (CEO di AI4Sport), Franco Molteni (Villa Beretta Rehabilitation Research Innovation Institute), Alessandra Pedrocchi (Politecnico di Milano) e Marco Sacco (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Nel suo intervento alla sessione tematica sullo “Human Functioning e Medicina Riabilitativa” la professoressa Bressi ha presentato i progetti e l'esperienza dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico applicata a patologie come l'ictus, la malattia di Parkinson, i disturbi dell'equilibrio e le problematiche relative all'invecchiamento, sottolineando l'importanza dello scambio e del sostegno alla ricerca da parte delle aziende.

Al centro del panel le tematiche dell'innovazione tecnologica, della robotica e dell'intelligenza artificiale applicate all'ambito riabilitativo. “Ci siamo confrontati su interessanti prospettive in tema di prevenzione, cura e management di alcune patologie altamente disabilitanti – ha sottolineato la professoressa Bressi - A Como si è parlato inoltre della necessità di continuare a sviluppare robot e strumenti sempre più "intelligenti" ed interattivi con l'uomo per sviluppare ulteriormente l’obiettivo di una riabilitazione personalizzata e su misura”.

La seconda giornata di ComoLake 2025 ha inoltre visto il susseguirsi di sessioni plenarie su temi centrali per la competitività tecnologica europea, tra cui “From Data to Territory: AI, Industry and Environment” e “Quantum Money & Post-Quantum Cryptography”, con la partecipazione di rappresentanti di Google, AWS, IBM, TIM, Open Fiber, Reply, Enel, CNR e Politecnico di Milano.

Organizzato da Micromegas Comunicazione e promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale ETS, ComoLake 2025 si è confermato una piattaforma europea di riferimento nel dialogo tra ricerca, economia e istituzioni, orientata a rendere l’innovazione digitale più accessibile, sostenibile e utile al Paese.

L’Università Campus Bio-Medico di Roma consolida la propria presenza nei principali contesti internazionali dedicati alla trasformazione digitale, riaffermando il valore di un modello accademico che unisce scienza, etica e innovazione al servizio della persona.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ComoLake 2025 Università Campus Bio Medico di Roma Human Functioning e Medicina Riabilitativa Intelligenza Artificiale Quantum Computing Digital Innovation Forum
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza