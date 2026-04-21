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'Make IT a Case' 2026, ecco i vincitori del contest rivolto alle università

La premiazione è avvenuta il 17 aprile scorso a Catania nel corso del Festival del Management

'Make IT a Case' 2026, ecco i vincitori del contest rivolto alle università
21 aprile 2026 | 08.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nel corso della quarta edizione del Festival del Management, che si è svolta a Catania il 16 e 17 aprile 2026, sono stati premiati i 3 progetti vincitori del primo semestre dell’edizione 2025-2026 di “Make IT a Case”, la competizione nazionale rivolta in particolare alle studentesse dei corsi universitari di management delle università italiane.

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Make IT a Case è un’iniziativa realizzata dalla Società italiana di Management (SIMA) in collaborazione con Invitalia nell’ambito del programma “Imprenditoria Femminile”, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con risorse del PNRR e gestito da Invitalia.

L’obiettivo è diffondere la cultura imprenditoriale tra le donne e sostenere la loro presenza nel mondo del lavoro e dell’impresa, con particolare riguardo agli ambiti scientifici e tecnologici e alla capacità di produrre innovazione.

Gli studenti e le studentesse, divisi in squadre (di cui almeno il 50% donne), hanno selezionato un’impresa italiana ed elaborato un business case in cui hanno illustrato i fattori di successo dell’attività e proposto idee innovative per sviluppare nuovi prodotti e servizi per accrescere la competitività.

I vincitori

I 3 vincitori sono stati selezionati tra circa 70 progetti presentati da 17 atenei in tutta Italia.

I gruppi che si sono aggiudicati il premio di 2.000 euro hanno sviluppato un progetto di business per le imprese Feral, Vetusta Nursia e Le Costantine.

In particolare:

  • per il caso Feral - startup trentina che produce bevande botaniche non alcoliche - è stato premiato il gruppo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, composto da Marianna Molino e Marco Capitanio, guidati dal Prof. Alessandro Iuffmann Ghezzi
  • per il caso Vetusta Nursia - cioccolateria in provincia di Perugia - è stato premiato il gruppo dell’Università di Perugia, composto da Valentina Maria Giubboni, Giulia Luchetti, Michela Bulletti, Matteo Gungui, guidati dal Prof. Andrea Runfola
  • per il caso Le Costantine - Fondazione in provincia di Lecce che preserva l’arte della tessitura artigianale salentina - è stato premiato il gruppo della Sapienza Università di Roma, composto da Giulia Luise, Giorgia Danna, Flavia Fruncillo e Silvia Giustini, guidati dalla Prof.ssa Cecilia Grieco

È stata inoltre attribuita una menzione speciale per l’impatto sociale al progetto Made in Carcere, cooperativa pugliese che produce borse, abiti e accessori realizzati da detenute nell’ambito di un percorso di reinserimento sociale. Il business case è stato elaborato dal gruppo dell’Università di Palermo, composto da Giuseppe Savio Nicotra, Michelangelo Tobia Lupo, Matteo Leggio, Valentina Miranda, Sofia Zampardi, Chiara Faraci, guidati dalla Prof.ssa Arabella Mocciaro Li Destri.

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