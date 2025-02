Studenti di UniBg a Mumbai

Ci sono anche 5 studentesse di UniBg, affiancate dalla coordinatrice, prof.ssa Dorothee Heller, tra gli studenti indiani, sudafricani e tedeschi presenti in India per il progetto “In conversation with globalization”, un innovativo programma di didattica integrativa internazionale, organizzato in collaborazione con Universität Stuttgart, St. Xavier’s College dell’University of Mumbai (India) e Stellenbosch University (Sudafrica).

Nato dieci anni fa da un consorzio internazionale di prestigiose università partner, da ormai sei anni il progetto vede UniBg protagonista diretta, grazie al coinvolgimento di cinque studenti selezionati dai Corsi di Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale e Planning and Management of Tourism Systems.

Il corso, svolto in collaborazione tra l'Università di Stoccarda (Germania), il St. Xavier's College (Mumbai, India), l'Università di Stellenbosch (Sudafrica) e l'Università di Bergamo (Italia), dopo aver riunito i partecipanti in classi internazionali e transdisciplinari fino al 15 febbraio, si conclude con una settimana di progetto internazionale in presenza a Mumbai, in India, in simultanea con il Festival culturale Stuttgart Meets Mumbai (in programma il 7 e 8 febbraio 2025). Un’esperienza che conferma l’impegno di UniBg a investire ulteriormente in progetti in collaborazione con università indiane.

Sottolinea la coordinatrice, prof.ssa Dorothee Heller: “Il tema dell'edizione 2024-2025 è incentrato sugli effetti della globalizzazione in un mondo sempre più interconnesso. Gli studenti hanno approfondito alcune delle sfide per le società in una nuova fase della globalizzazione caratterizzata da sviluppi multiformi, distinguendo tra sviluppi che sono tendenze attuali, transizioni complesse e trasformazioni profonde. Includendo dibattiti attuali in politica, economia, società, arte/cultura con focus sull’Asia (India), Africa (Sudafrica) ed Europa (Germania e Italia). Un’opportunità internazionale unica per comprendere il complesso processo della globalizzazione”.