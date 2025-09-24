circle x black
Università di Firenze: nascono i “General Course” per una formazione trasversale e interdisciplinare

Il 29 settembre prende il via il primo percorso dedicato alla violenza di genere

24 settembre 2025 | 13.25
Redazione Adnkronos
L’Università di Firenze inaugura una nuova opportunità formativa aperta a tutte le sue studentesse e studenti: i General Course. Si tratta di insegnamenti trasversali, progettati per integrare i diversi percorsi di laurea con uno sguardo ampio, interdisciplinare e orientato all’attualità.

I General Course offrono occasioni di apprendimento che vanno oltre i confini delle singole discipline, creando spazi comuni in cui approfondire temi cruciali per la società contemporanea – dalla sostenibilità alla cittadinanza globale, dalle trasformazioni del lavoro alla parità di genere. L’obiettivo è fornire strumenti critici e competenze trasversali utili tanto nello studio quanto nella futura vita professionale, rafforzando al tempo stesso il senso di comunità accademica.

“Con i General Course vogliamo aprire l’università a un confronto collettivo e interdisciplinare, capace di stimolare il pensiero critico e favorire la crescita personale e professionale delle nostre studentesse e dei nostri studenti”, ha dichiarato Alessandra Petrucci, Rettrice dell’Università di Firenze.

Il primo ciclo parte lunedì 29 settembre e sarà dedicato al tema della violenza di genere, affrontato attraverso una serie di lezioni e laboratori che si svolgeranno online tra settembre e novembre.

L’appuntamento inaugurale prevede i saluti istituzionali dell’Assessora all’educazione del Comune di Firenze e l’introduzione della Delegata della Rettrice all’Inclusione e alla diversità Maria Paola Monaco. Seguiranno gli interventi di Rosa Barone (Presidente dell’Ordine degli assistenti sociali) e della giornalista Silvia Garambois, con una riflessione su come la matrice culturale e il linguaggio contribuiscano a costruire, normalizzare o contrastare la violenza di genere.

Il programma proseguirà con incontri dedicati all’evoluzione normativa, alle tipologie e conseguenze della violenza, alle forme che colpiscono il mondo del lavoro, all’intersezionalità e alla violenza assistita, fino al ruolo delle reti antiviolenza e alle prospettive di cambiamento. Tra le relatrici e i relatori figurano docenti dell’Ateneo, professioniste e professionisti dei servizi, rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell’associazionismo.

