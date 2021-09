Urbino, 21enne causa incidente e fugge: alla vista dei carabinieri si uccide

Ha causato un incidente stradale ed è scappato, ma raggiunto a casa dai carabinieri si è ucciso. E' successo questa notte quando i militari dei carabinieri di Urbino, sono intervenuti lungo la S.S. 687 Pedemontana nel comune di Lunano in provincia di Pesaro e Urbino per un incidente stradale tra due autovetture. I militari, dopo essersi assicurati che non erano necessarie cure mediche, si sono messi alla ricerca del 21enne. Hanno trovato il giovane nella propria casa a Sant’Angelo in Vado. Il giovane, al momento del controllo, per prendere e consegnare i propri documenti di identità ai militari, si è recato in camera da letto, ha preso il fucile da caccia legalmente detenuto e si è tolto la vita.