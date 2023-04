Usa, 2 cheerleader sbagliano auto: uomo spara e le ferisce

Arrestato 25enne in Texas. Una delle due ragazze versa in gravi condizioni

Due cheerleader sono state ferite, una in modo grave, da un uomo che ha aperto il fuoco dopo che le ragazze sono entrate nell'auto sbagliata in un parcheggio di un supermercato Elgin vicino ad Austin in Texas. "Secondo la ricostruzioni, sono stati esplosi diversi colpi contro il veicolo", ha reso noto la polizia che ha arrestato Pedro Tello Rodriguez, 25enne, accusato di condotta letale. E' stato necessario l'intervento di un elicottero per trasportare in ospedale una delle ragazze ferite che facevano parte di un gruppo di quattro cheerleader della Woodlands Elite Cheer che si erano fermate nel supermercato rientrando, verso la mezzanotte, dagli allenamenti. Una delle ragazze scampate alla sparatoria, Heather Roth, ha raccontato su Instagram che era stata lei per sbaglio ad aprire la portiera dell'auto sbagliata, accorgendosi subito che c'era un uomo seduto al posto del passeggero. L'uomo poi si era avvicinato all'auto delle amiche ed aveva iniziato a sparare.

L'allenatrice della cheerleader, Lynn Shearer, ha fornito l'identità della ragazza ferita gravemente, Payton Washington. Colpisce la similarità di questa sparatoria con quelle avvenute nei giorni scorsi a Kansas City, dove il 16enne afroamericano Ralph Yarl è stato ferito da un 84enne bianco dopo aver suonato all'indirizzo sbagliato, e in una località rurale dello stato di New York, dove la 20enne Kaylin Gills è stata uccisa dai colpi esplosi da un proprietario di casa contro l'auto che, per sbaglio, era entrata nel suo vialetto.

Incidenti incredibili che stanno riaccendendo il dibattito sull'eccessiva diffusione, e libertà nell'utilizzo delle armi, e sulle cosiddette 'stand your ground laws', le leggi che legittimano l'utilizzo di armi da fuoco per la difesa della propria persona o delle proprie proprietà.