Usa a rischio default, Biden convoca riunione il 9 maggio

Per discutere del tetto del debito

Accelerazione a Washington sulla crisi del tetto del debito, dopo che la segretaria al Tesoro americana Janet Yellen ha comunicato al Congresso che, senza un'azione per aumentare il limite della capacità di indebitamento, gli Stati Uniti rischiano il default già il primo giugno. Per la prima volta dallo scorso febbraio, Joe Biden ha invitato lo Speaker repubblicano, Kevin McCarthy, e gli altri leader del Congresso per discutere della questione il 9 maggio alla Casa Bianca.