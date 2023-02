Usa, discorso su Stato dell'Unione: cosa dirà Biden

Joe Biden pronuncerà questa notte il discorso sullo Stato dell'Unione, con cui rivendicherà i progressi fatti nei primi due anni alla Casa Bianca per migliorare l'economia e la vita degli americani. Ma soprattutto cercherà di usare il tradizionale intervento annuale del presidente al Congresso come trampolino per l'annuncio della candidatura alla rielezione, che è atteso nelle prossime settimane.

Il percorso si presenta, però, in salita per il presidente. Biden quando prenderà la parola questa sera alle 9 di Washington, le 3 del mattino di domani in Italia, si troverà di fronte, per la prima volta dal suo arrivo alla Casa Bianca, un Congresso diviso, con i repubblicani che ora controllano la Camera, determinati a bloccare ogni nuova iniziativa del presidente, senza contare il braccio di ferro sull'innalzamento del tetto del debito che potrebbe portare nei prossimi mesi gli Stati Uniti sulla soglia del default.

Ma a preoccupare la Casa Bianca in queste ore sono soprattutto i sondaggi che mostrano come la maggioranza degli americani, in particolare i cruciali elettori indipendenti, non appaia convinta del fatto che l'agenda economica portata avanti da Biden - in particolare con le legge per gli enormi investimenti per le infrastrutture e l'altrettanto ingente Ira, l'Inflation Reduction Act - abbia portato a dei risultati concreti.

Nel suo discorso, si anticipa dalla Casa Bianca, il presidente insisterà "sui progressi che abbiamo già realizzato e su quelli per i quali continueremo a combattere, e sugli altri impegni e priorità, illustrando in termini concreti come le leggi approvate trasformino la vita degli americani in tutto il Paese".

Riguardo al rapporto con i repubblicani, il presidente, per confermarsi un politico moderato, navigato ed esperto in contrasto con l'estremismo del Gop, rinnoverà il suo appello a lavorare insieme, sottolineando "il progresso che gli americani vogliono da noi lavorando insieme nel prossimo anno", si anticipa dalla Casa Bianca.

Biden - che ha lavorato al testo del discorso durante il weekend con i suoi consiglieri a Camp David - dovrà comunque fare i conti con una maggioranza repubblicana che in questo primo mese ha già mostrato tutto il suo antagonismo, e la sua volontà di portare avanti una serie di inchieste aggressive su Biden, la sua amministrazione e la sua stessa famiglia.