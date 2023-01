Usa, tutti gli aerei a terra per guasto informatico

A terra tutti i voli negli Stati Uniti. Un malfunzionamento di un sistema di notifica dei piloti operato dalla Federal aviation administration ha costretto a bloccare tutti i voli, con possibili conseguenze per il trasporto aereo mondiale. Lo riferiscono i media americani.

La Faa ha dichiarato che sta lavorando per ripristinare il suo sistema Notam (Notam to Air Missions), che avvisa i piloti di potenziali pericoli lungo le rotte di volo, il cui malfunzionamento ha costretto a bloccare tutti i voli negli Usa.

Circa 760 voli interni, in entrata e in uscita dagli Stati Uniti hanno subito ritardi, secondo FlightAware.com, mentre 91 sono stati cancellati. La Faa ha dichiarato che "sta lavorando per ripristinare il suo sistema di avviso. Stiamo eseguendo i controlli di convalida finali e ricaricando il sistema che interessa l'intero spazio aereo nazionale".