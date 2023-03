Usdc resiste e recupera la parità con il dollaro

Alla lunga crisi dei mercati digitali e al fine settimana di paura per i crack bancari della Silicon Valley si è aggiunta, in parte come loro conseguenza, l’improvvisa agonia di Usdc, stablecoin legata al dollaro e per questo ritenuta tra le più sicure dagli investitori. In particolare, il token aveva perso la parità con la valuta americana, scostandosi dal rapporto 1:1 per cui è stata concepita è sviluppata, per poi recuperarla tra ieri e oggi. Gli utenti tirano un sospiro di sollievo, ma sono avvisati: la congiuntura non è delle più favorevoli.