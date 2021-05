Vaccinata con sei dosi per errore, Pfizer: "Non sappiamo che succederà"

"Non sappiamo cosa succederà" alle 23enne a cui, in un ospedale di Massa Carrara, è stata somministrata, per errore, un’intera fiala di vaccino equivalente a 6 dosi. E' quanto ha affermato Valentina Marino, direttore medico di Pfizer Italia ai microfoni di Sky Tg24, spiegando che "non sono mai stati rilevati episodi analoghi". Così il caso della

"Al momento sta bene - ha sottolineato Marino - verrà monitorata dai medici. Non dovrebbe succedere nulla di grave".