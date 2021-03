Vaccini Lombardia, Sileri: "Piattaforma non ha funzionato? Non è possibile"

(Adnkronos)

"Non è possibile che una piattaforma dedicata alla vaccinazione" anti Covid in Lombardia "non abbia funzionato considerato che ci sono mesi di lavoro dietro". Lo ha detto riferendosi alla piattaforma @AriaLombardia il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ospite di Maria Latella al Caffè della domenica su Radio 24. "Non è possibile avere 21 sistemi sanitari regionali che vanno in ordine sparso, come è possibile che non si possa arrivare ad avere una piattaforma unica in tempi rapidissimi?" ha aggiunto sottolineando che in settimana si sentirà con Guido Bertolaso e Letizia Moratti.



"Per la fine dell’estate credo che sarà completata la campagna di vaccinazione per coloro che desiderano vaccinarsi a patto che non vengano fuori delle varianti che eludono i vaccini esistenti", ha quindi spiegato Sileri. "Da metà aprile ci sarà un’esplosione del numero di vaccini che arrivano e che potranno quindi essere somministrati", ha aggiunto.

Per il sottosegretario, "servono asili nido negli ospedali per aiutare medici, infermieri ma anche i pazienti. E’ possibile che non si riesca a creare all’interno degli ospedali una struttura in grado di accogliere i figli dei dipendenti e anche di coloro che si recano per fare una visita, un controllo, una chemioterapia? All’estero è una costante", ha rimarcato.