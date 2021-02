Vaccino AstraZeneca, Viola: "Non sappiamo se blocca contagio"

(Adnkronos)

"Sto leggendo che il piano di Arcuri prevede di usare AstraZeneca per bloccare i contagi. Ebbene non abbiamo dati che dimostrino che il vaccino blocca il contagio. Sappiamo solo che blocca la malattia in circa 6 su 10 vaccinati". Lo ha affermato su Twitter l'immunologa dell'Università di Padova Antonella Viola.