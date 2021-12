Vaccino bambini 5-11 anni disponibile dal 13 dicembre

I vaccini covid per i bambini della fascia 5-11 anni saranno disponibili in Ue dal 13 dicembre. Lo annuncia Urusula von der Leyen, presidente della Commissione europea. "Ho parlato con Pfizer/BioNTech ancora sui vaccini dei bambini" di età compresa tra 5 e 11 anni. "Buone notizie: sono in grado di accelerare. In altre parole, i vaccini per i bambini saranno disponibili a partire dal 13 dicembre", dice von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles.

In Italia è atteso in queste ore - a quanto apprende l'Adnkronos Salute - il parere della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa. La riunione della Cts durante la quale verrà affrontato il tema, a seguito del via libera arrivato la scorsa settimana dall'Agenzia europea del farmaco Ema, inizierà oggi 1 dicembre e proseguirà fino a venerdì 3. Gli esperti sono convocati per tutte e tre le giornate dalle 9 alle 19.

Il via libera dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco, al vaccino covid di Pfizer per la fascia 5-11 anni è arrivato il 25 novembre. I benefici, secondo l'ente, superano i rischi. Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'agenzia ha raccomandato di concedere un'estensione dell'indicazione per il vaccino anti-Covid Comirnaty di Pfizer/BioNTech. Il vaccino è già approvato dai 12 anni in su.