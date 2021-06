Vaccino Covid, Figliuolo: "Effetti collaterali incomparabili con anticoncezionale"

Dal vaccino con adenovirus, come AstraZeneca, ''gli effetti collaterali gravi ci sono stati ma sono pochissimi e se si vanno a comparare con gli effetti collaterali di altri farmaci, come le pillole anticoncezionali, si vede che è incomparabile, cioè sono molti di meno''. Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, intervenendo a Elisir su Rai 3.

Quanto ai richiami, ''dal punto di vista scientifico ci sono degli studi, anche avanzati, che devono ancora trovare ulteriore conferma, per poter fare la seconda dose cosiddetta 'eterologa': cioè fare una prima dose di AstraZeneca e per alcuni casi particolari o perché magari in quel momento AstraZeneca non è disponibile fare il richiamo con i vaccini a mRna come Moderna, Pfizer o Curevac. E questo dal punto di vista immunologico sembra che dia un'ottima risposta ma certamente io non mi permetto di entrare nel campo degli scienziati'' ha affermato Figliuolo.