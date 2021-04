Vaccino covid Lazio, "oltre 100mila dosi ordinate da medici famiglia"

"Sono 100.881 le dosi di vaccino anti-Covid ordinate dai medici di medicina generale" del Lazio: "62.812 le dosi già consegnate e 53.670 le somministrazioni già eseguite". Lo precisa in una nota l'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

Intanto oggi In Italia sono arrivate un milione e 300mila dosi di vaccino AstraZeneca. Di queste 200mila sono destinate al Lazio. "La consegna della fornitura dei vaccini Astrazeneca agli hub vaccinali è prevista per oggi pomeriggio alle ore 14", sottolinea l'Unità di crisi Covid della Regione Lazio.

Ieri l'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato, aveva lanciato l'allarme sul rischio sospensione delle vaccinazioni se entro un giorno non fossero state inviate nuove dosi alla Regione. "Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122mila vaccini di AstraZeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni", aveva affermato D'Amato aggiungendo: "Mi auguro che tale sospensione venga scongiurata. Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non deve fermarsi".