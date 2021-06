Vaccino Covid, Moderna ha chiesto ok Fda a uso in 12-17enni

Oggi il prodotto è approvato nella popolazione dai 18 anni in su

Moderna ha chiesto alla Fda americana l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) per il suo vaccino anti-Covid a mRna negli adolescenti dai 12 ai 17 anni. Oggi il prodotto è approvato nella popolazione dai 18 anni in su.

"Siamo lieti di annunciare che abbiamo presentato alla Fda una richiesta di autorizzazione all'uso di emergenza per il nostro vaccino Covid-19 per l'utilizzo negli adolescenti negli Stati Uniti - afferma Stéphane Bancel, Ceo dell'azienda Usa - Siamo incoraggiati dal fatto che il vaccino Moderna sia stato altamente efficace nel prevenire Covid-19 e l'infezione da Sars-CoV-2 negli adolescenti. Abbiamo già richiesto l'approvazione a Health Canada e all'Agenzia europea del farmaco Ema - ricorda l'amministratore delegato - e presenteremo domanda agli enti regolatori di tutto il mondo per questa importante popolazione di età più giovanile. Rimaniamo impegnati ad aiutare a porre fine alla pandemia di Covid-19".