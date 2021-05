Vaccino Covid, seconda dose in vacanza: cosa pensano i sindaci

Seconda dose di vaccino anti Covid per i turisti in vacanza, in una Regione diversa da quella della prima somministrazione o anche per chi arriva nel nostro Paese. E' la richiesta che arriva dai sindaci di molte località turistiche di Italia, una richiesta avanzata oggi anche dal presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, alla 71a Assemblea nazionale di Federalberghi.

"Adesso siamo molto più tranquilli sull'esito del piano di vaccinazioni. E' chiaro ci sarà qualche difficoltà nel fare le vaccinazioni fuori dalla regione di residenza - ha risposto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia - Però confidiamo che con il generale Figliuolo si riescano a trovare quelle modalità per risolvere anche questo problema, non semplice ma con costanza e organizzazione si riuscirà a trovare la soluzione anche per questo".

"La politica sta aprendo un dibattito e una riflessione, ma è facilmente comprensibile che l'ipotesi porta con sé delle difficoltà organizzative - ha detto all'Adnkronos Salute il sottosegretario alla Salute Andrea Costa - Tutto deve passare attraverso un accordo in Conferenza Stato-Regioni. Non può essere una iniziativa del ministero. Il concetto è di aiutare a semplificare e il richiamo nei luoghi di villeggiatura sarebbe un'opportunità per il cittadino ma tutto deve essere organizzato con un accordo tra Regioni".

Ma cosa pensano i sindaci? Mario Bolognari, sindaco di Taormina, si dice "favorevolissimo al richiamo del vaccino per i turisti in vacanza, ho già chiesto che si possa anche realizzare anche a Taormina. Per noi è molto importante. Non capisco perché secondo il ministro del Turismo sia complicato fare i vaccini in vacanza. Ci spieghi il perché...". Bolognari è ottimista: "Stiamo allestendo un nuovo hub vaccinale con una potenzialità notevole di almeno 600-1.000 vaccinazioni al giorno. Sono previste 16 postazioni entro uno dei nostri parcheggi pluripiano, già a partire dalla prossima settimana. E ho chiesto di poterlo utilizzare non solo per i nostri residenti, ma anche per i turisti, possibilmente anche stranieri". Perché Bolognari ricorda: "C'è il problema degli europei che devono fare la seconda dose e questo deve frenarli molto per andare in vacanza, se hanno un appuntamento da luglio a settembre. Mi è stato detto che è fattibile, è solo un problema di organizzazione. Un tedesco che arriva in Italia può usufruire dei servizi sanitari, è solo un problema di rifornimento dei vaccini. Ma questo penso che, nell'arco di qualche mese, non dovrebbe essere un problema perché è previsto un aumento delle dosi in Sicilia".

"Chiediamo con forza che si possano fare i richiami dei vaccini anche nelle località di vacanza. Speriamo che si possa attuare" afferma all'Adnkronos anche il sindaco di Cefalù (Palermo), nota località turistica della Sicilia occidentale, parlando della possibilità di poter fare i richiami dei vaccini anche ai non residenti. "La seconda dose ai turisti può essere fatta in qualsiasi posto - dice Rosario Lapunzina - a Cefalù abbiamo da ieri la possibilità del Palazzetto dello Sport con la possibilità di fare vaccini di tutti i tipi. Noi chiediamo proprio questo: di far fare i vaccini, ovunque ci si trovi".

Per Giovanni Macrì, sindaco di Tropea (Vv), "la Regione Calabria deve urgentemente muoversi per accogliere la richiesta proveniente da chi viene in vacanza per lunghi periodi e dai lavoratori stagionali del turismo, che si trovano davanti a un problema serio, quello della seconda dose del vaccino. Bisogna andare incontro a questa esigenza, per evitare a chi sceglie di venire qui in vacanza la necessità di rientrare per la seconda dose" dice all’Adnkronos. "Non credo si stia parlando di chissà quali numeri - aggiunge il primo cittadino - fondamentalmente il problema riguarda chi viene in vacanza per periodi lunghi, dunque chi viene per lavoro, ma anche chi ha la seconda casa e magari trascorre qui l’estate. In questo caso il problema per loro c’è ed è serio. A darsi subito una mossa deve essere la Regione Calabria, perché le Asp dipendono dalla Regione".

"Noi siamo pronti a fornire qualunque tipo di supporto per l’inoculazione della seconda dose a chi verrà qui in vacanza, mettendo a disposizione i locali e a organizzare la macchina organizzativa per affiancare l’Asp. Quello che bisogna capire è se l’Asp sarà in grado di organizzare questo tipo di servizio" dichiara all’Adnkronos il sindaco di Soverato (Cz) Ernesto Alecci. "Il primo passo da fare è mettere in comunicazione i sistemi informativi di tutte le Asp – spiega il primo cittadino - perché poi non è una cosa semplice, c’è anche un problema di responsabilità, bisogna capire chi si è inoculato cosa e quando. E' quindi indispensabile far dialogare i sistemi informatici delle Asp per poter stare nei tempi e fare la seconda dose". Subito dopo il sindaco aggiunge: "Ci stanno arrivando molte richieste di informazioni sulla possibilità di poter fare la seconda dose durante le vacanze, io ho scritto all’Asp, che però mi ha risposto dicendo che non è organizzata per la seconda dose, e questo è un problema che riguarda anche chi viene da noi per lavorare d’estate o perché qui ha la seconda casa, e ad oggi l’inoculazione non è possibile farla".

"In realtà non abbiamo ancora stabilito le regole per i non residenti. Rispetto alla circolare applicativa del presidente De Luca, non ci sono novità. Dobbiamo ancora finire di completare le vaccinazioni per i residenti, i marittimi o chi era fuori Procida per questioni lavorative o di studio. Poi penseremo anche agli altri. Da parte nostra c'è piena disponibilità a mettere a disposizione il municipio come abbiamo fatto con i nostri cittadini" dice all'Adnkronos Raimondo Ambrosino, sindaco di Procida, isola nel golfo di Napoli, sulla possibilità di potere somministrare la seconda dose di vaccino anche ai turisti nel periodo delle vacanze estive. "Le modalità spettano comunque alle Asl - spiega - posto che possa prevedere una cosa simile. Se la ritengo una buona cosa quella di vaccinare i turisti? Sì, e le valutazioni verranno fatte. L'ordinanza di De Luca parla chiaro: prima i residenti, poi i domiciliati, poi vedremo che succede. L'isola è già in sicurezza, sono stati tutti immunizzati, mancano davvero poche persone. I contagi stanno scendendo e siamo ottimisti", conclude Ambrosino.

"Richiamo del vaccino per i turisti sull'isola? Sarebbe sicuramente una cosa auspicabile, ma chiaramente la gestione delle vaccinazioni non rientra nella sfera di competenza degli Enti Locali. Se la Regione e le Asl dessero il via libera sarebbe certamente un servizio importante, una marcia in più e anche un incentivo per i turisti a venire qui" osserva all'Adnkronos Enzo Ferrandino, sindaco di Ischia. "Siamo onesti però - aggiunge - già gli sforzi della Asl di competenza, la Napoli 2 Nord, che ha dato vita all'iniziativa isola covid free sono stati importanti. Abbiamo una popolazione di 70mila residenti e abbiamo quasi raggiunto le 50mila vaccinazioni. Chiaro che se a livello nazionale le somministrazioni dovessero progredire ancora, si potranno avviare altre iniziative lodevoli come il richiamo del vaccino ai turisti".