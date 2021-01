Vaccino Moderna, arrivate a Roma prime 47mila dosi

(Adnkronos)

Le prime 47.000 dosi di vaccino Moderna sono arrivate presso la sede dell'Istituto superiore di sanità. Lo ha annunciato l'Iss su Twitter, spiegando poi in una nota che, dopo le procedure di stoccaggio in una stanza adibita all'interno dell'Istituto, "le dosi nei prossimi giorni verranno distribuite alle Regioni, con i mezzi messi a disposizione da Poste Italiane, dando priorità a quelle con un maggior numero di abitanti sopra gli 80 anni". Una seconda tranche del vaccino Moderna arriverà all'Istituto nei prossimi giorni. In seguito lo stoccaggio avverrà direttamente all'aeroporto militare di Pratica di Mare.



La scorta del furgone che trasportava le prime dosi è stata presa in carico questa notte al Brennero, come documentano immagini realizzate da ministero della Difesa e carabinieri. (VIDEO)