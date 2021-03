Vaccino Moderna, dosi arrivate a Pratica di Mare

Arrivate all'aeroporto di Pratica di Mare le prime dosi del vaccino Moderna previste per l'Italia, che verranno distribuite già in serata in Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise e Puglia. In tutto tra oggi e domani arriveranno nell'hub della Difesa 333.600 dosi di vaccino, che saranno distribuite entro lunedì.