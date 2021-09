Vaccino Pfizer, BioNTech: a fine mese dati su fascia 5-11 anni

La dose prevista per quella fascia di età sarà di dieci microgrammi, pari a un terzo di quella prevista per gli adulti

Vaccino Pfizer BioNTech, l'azienda tedesca prevede di fornire dati sull'immunizzazione con il suo vaccino anti Covid sui bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni a fine settembre. La dose prevista per quella fascia di età sarà di dieci microgrammi, pari ad un terzo di quella prevista per gli adulti, ha dichiarato Özlem Türeci, co-fondatrice dell'azienda farmaceutica tedesca alla Bild am Sonntag. I dati sulla vaccinazione dei bambini della fascia di età inferiore saranno resi disponibili entro la fine dell'anno. "Per questo gruppo ridurremo ulteriormente la dose", ha aggiunto. BioNTech ha annunciato il 10 settembre l'intenzione di chiedere l'approvazione del vaccino contro il Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni nelle prossime settimane.