Valentino Rossi è diventato papà, è nata Giulietta

È nata questa mattina Giulietta, figlia del 'Dottore' Valentino Rossi e della compagna Francesca Sofia Novello. L'annuncio su Instagram: "Mamma e Babbo, sono al settimo cielo" con un post in bianco e nero con il piedino della neonata in primo piano. La nascita della bimba arriva nel giorno in cui riparte il circus del Motomondiale in Qatar, per la prima volta da 26 anni a questa parte senza il campione di Tavullia. Tra i primi a fare gli auguri social alla coppia Cesare Cremonini e Fabio Quartararo.