Valoritalia: Francesco Liantonio confermato presidente

Lo scorso 18 aprile a Roma, l’Assemblea dei Soci dell’ente di certificazione ha nominato i vertici della Società per il prossimo triennio. Francesco Liantonio è confermato alla Presidenza ed è stata scelta una linea di continuità rispetto al triennio precedente per la maggior parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Una scelta di stabilità che vuole consentire alla società di perseguire gli obiettivi di ampliamento e crescita intrapresi e allo stesso tempo, continuare a garantire la rappresentatività di molteplici realtà produttive nazionali.

“Il modello Valoritalia, fatto da capillarità, professionalità, supporto e sguardo costante rivolto all’innovazione, ha fatto e farà scuola, sia in Italia che all’estero -, afferma Francesco Liantonio – la nascita di Valoritalia è stata fortemente auspicata dal mondo consortile e imprenditoriale. La continuità è per noi una priorità: ci permette di essere a fianco di aziende e consorzi per captarne bisogni e necessità evolutive, adeguando il nostro lavoro alle richieste di un mercato in continuo cambiamento, acquisendo competenze e permettendo a chi si affida ai nostri servizi di essere competitivi a livello internazionale, perseguendo qualità e salubrità, ma anche offrendo ai consumatori garanzie su prodotti e modalità produttive sostenibili.”

Adnkronos - Vendemmie