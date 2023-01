Vanwall svela la nuova Vandervell S

Vanwall è un marchio automobilistico storico, rinato grazie a Colin Kolles, ex amministratore delegato e team principal di diversi team di F1. Il brand made in UK torna alla produzione in serie, seppur con piccoli volumi, il nuovo modello, la Vandervell, nome che rende omaggio a Tony Vandervell, il fondatore del marchio Vanwall (1951), è disponibile in due versioni.

Un gradito ritorno che rappresenta anche l’inizio di un nuovo capitolo per la Vanwall, la casa automobilistica inglese solo una settimana fa aveva rivelato la sua partecipazione al WEC 2023 e conseguentemente l’iscrizione alla 24 Ore di Le Mans.

La Vanwall parteciperà alla 24 ore di Le Mans con la Vandervell 680.

Una hypercar che sarà guidata da Tom Dillmann, Esteban Guerrieri e Jacques Villeneuve, Campione del Mondo di F1 nel 1997, vincitore della 500 Miglia di Indianapolis nel 1995 e campione della Indycar nel ’95.

A distanza di una sola settimana dall’annuncio del suo rientro al WEC, la Vanwall presenta la sua prima berlina sportiva.

Un'auto completamente nuova, dalla forte personalità, una quattro porte che si caratterizza per un look aggressivo e diversi particolari della carrozzeria realizzati in materiale composito: minigonne laterali e spoiler posteriore sono in fibra di carbonio. Il colore lancio della nuova gamma firmata Vanwall è il “Classic Green”. colore storico che richiama le origini inglesi del Marchio.

Due le versioni disponibili: la Vandervell S e la Vandervell S Plus

La Vandervell S è una quattro porte con trazione integrale e dotata di una potenza complessiva di 320 CV, la sua autonomia nel ciclo combinato è di 450 km, nel classico 0 - 100 km/h impiega soli 4,9 secondi, la sua velocità massima è di 185 km/h.

La Vandervell S Plus è sempre a trazione integrale ma ha una potenza sensibilmente maggiore, 580 CV per un’autonomia complessiva di 420 km circa e una velocità massima di 265 km/h; nel classico 0 - 100 km/h impiega 3,4 secondi.

Le prime unità della Vanwall Vandervell S e Vandervell S Plus saranno consegnate a partire dal terzo trimestre 2023, la produzione della variante S Plus sarà limitata a 500 esemplari.

Le due vetture che portano la firma Vanwall sono omologate per la circolazione stradale e coperte da una garanzia di 2 anni.