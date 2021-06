Variante Delta, Ecdc: "Da agosto sarà dominante in Ue"

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: "Altissima probabilità". Il monito per l'estate

Variante Delta del coronavirus, c'è una "altissima probabilità" che diventi dominante a breve nell'Unione Europea e nello Spazio economico europeo (See). Lo sottolinea l'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in un aggiornamento sui rischi collegati al mutante segnalato per la prima volta in India. "Si prevede che entro l'inizio di agosto il 70% delle nuove infezioni da Sars-CoV-2 in Ue/See sarà causato da questa variante", percentuale che salirà al "90% entro fine agosto", prospetta l'Ecdc.

Una stima effettuata in base a modelli di previsione basati sul fatto che, "secondo le evidenze disponibili - precisano gli esperti - la variante Delta è del 40-60% più trasmissibile rispetto alla Alpha" o inglese.

Attenzione, raccomanda quindi l'Ecdc, ad allentare troppo le misure anti-Covid durante l'estate. "Gli interventi non farmaceutici" contro il diffondersi del coronavirus pandemico "dovrebbero essere mantenuti a un livello sufficiente a contenere la trasmissione comunitaria della variante Delta fino a quando quote maggiori della popolazione non saranno completamente vaccinate, al fine di evitare una recrudescenza dei casi con un possibile aumento dei ricoveri e della mortalità". Uno scenario che rischierebbe di essere simile a quello dell'autunno scorso, il monito dell'Ecdc.

"In uno scenario di riduzione graduale del 50% delle misure di intervento non farmaceutico entro il primo settembre - precisano gli esperti - l'incidenza di Sars-CoV-2 dovrebbe aumentare in tutte le fasce di età, con valori più alti in quelle di età inferiore a 50 anni".

"Qualsiasi allentamento, durante i mesi estivi, del rigore delle misure non farmaceutiche che erano in atto in Unione Europea e Spazio economico europeo all'inizio di giugno - avverte l'Ecdc - potrebbe portare a un rapido e significativo aumento dei casi giornalieri in tutte le fasce d'età, con un aumento associato dei ricoveri e dei decessi, che potrebbero raggiungere gli stessi livelli dell'autunno del 2020 se non verranno prese misure aggiuntive".