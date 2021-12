Variante Omicron, in Francia 9 casi: convocato vertice

Castex ha annunciato per lunedì un nuovo Consiglio per la difesa della salute

Salgono a nove i casi della variante Omicron del coronavirus accertati in Francia. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Parigi, precisando che ''sono stati rilevati 9 casi in Francia nei seguenti territori: Reunion, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ile-de-France, Pays de la Loire e regione del Grand Est".

Intanto il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato che lunedì si terrà un nuovo Consiglio per la difesa della salute per "vedere se sia necessario adottare ulteriori misure" di fronte alla quinta ondata di coronavirus, che ieri ha descritto come "preoccupante". "La quinta ondata della pandemia è particolarmente forte" e "la situazione è preoccupante", ha osservato Jean Castex, citando un "aumento del 60 per cento dei casi osservati in una settimana".