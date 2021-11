Circa 80 casi di variante Omicron sudafricana in tutto il mondo (la mappa). La nuova variante del coronavirus, giudicata variante di preoccupazione dall'Oms, al momento è stata individuata in un gruppo ristretto di paesi. In Europa, dopo il caso evidenziato in Belgio arrivano news dalla Germania. La mappa dei contagi da variante Omicron vista in tempo reale secondo l'elaborazione di Bno News.