Venezia-Milan 0-3, gol Ibra e doppio Theo Hernandez

Il Milan vince 3-0 sul campo del Venezia nella gara valida per la 21esima giornata della Serie A e si prende provvisoriamente il primo posto il classifica. I rossoneri controllano il match dall'inizio, sbloccando il risultato dopo un centinaio di secondi. Leao scappa sulla fascia sinistra e offre a Ibrahimovic un pallone da depositare in rete: 0-1 al 2'. A chiudere la partita, in avvio di ripresa, provvede Theo Hernandez. Al 48', l'esterno fa centro battendo Romero sul primo palo: 0-2. Al 59' cala il sipario. Rigore per fallo di mano di Svoboda, Theo Hernandez non sbaglia dal dischetto: 0-3 e il Milan vola a 48 punti.