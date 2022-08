VeraLab arriva a Brescia con la 'Sagra Fagiana'

VeraLab, il brand di cosmetica ideato da Cristina Fogazzi, festeggia la fine dell’estate 2022 con un appuntamento: la Sagra Fagiana. Divertimento, cultura e sorprese animano Brescia dall’1 al 4 settembre a conclusione del tour Bellezze al Museo con cui l’imprenditrice e il suo team hanno attraversato l’Italia a bordo dell’iconico eco-truck total pink per promuovere la cultura del Paese. Giunto a Brescia, il tour porta nella città della Fogazzi tutto l’entusiasmo e i valori del brand che nel giro di pochi anni ha rivoluzionato i temi della bellezza femminile e dell’accettazione di sé. Nel contesto del Castello, la Sagra Fagiana offre alle appassionate del brand l’occasione unica di scoprire i prodotti VeraLab e ricevere consulenze beauty su misura, oltre a vivere una serie di esperienze uniche, fra cui giostre e spettacoli di artisti di strada, giochi come la Caccia al Tesoro Fagiano (in programma domenica 4 settembre alle 10.30) e il concorso a premi Scrubba&Vinci che mette in palio i prodotti più iconici VeraLab e moltissimi gadget.

Anche in questa occasione, l’eco-truck VeraLab si trasforma in hub artistico dove ognuno può esprimere il proprio concetto di bellezza partecipando alla creazione di una vera e propria opera d’arte collettiva. Inoltre, non manca l’allestimento di un backdrop a tema artistico con cui interagire, divertirsi e farsi fotografare. In cartellone anche due spettacoli teatrali. Il 3 settembre (alle ore 20:30) negli spazi di Palazzo Broletto va in scena L’amico di tutti di Paolo Camilli, un monologo a più voci in cui si alternano amici immaginari dalla comicità surreale e satirica; il giorno successivo sulla magnifica Terrazza Belvedere del Castello di Brescia (alle ore 21) è la volta del reading tragicomico di Pierluca Mariti Ho fatto il classico.

"Sono molto emozionata di portare questo evento nella mia città che con il suo Castello, chiamato Falcone d’Italia, racconta la storia straordinaria di Brescia. Con VeraLab, infatti, siamo concretamente impegnati nella promozione della bellezza attraverso l’arte e la cultura come dimostrano la recente social media partnership della mostra Tiziano e l’immagine della donna nel Cinquecento Veneziano, andata in scena al Palazzo Reale di Milano, la visita notturna delle Stanze di Raffaello e della Cappella Sistina di Michelangelo nei Musei Vaticani, oltre ai tour Bellezze al Museo. Non sono una critica d’arte, ma so di avere un impatto sulla mia community e credo che chiunque abbia una forte influenza in rete debba metterla al servizio dell’Italia", ha commentato Cristina Fogazzi. Con VeraLab, che fattura oltre 62 milioni di euro, e 965mila follower su Instagram Cristina Fogazzi ha avviato un piano di sostenibilità aziendale con l’obiettivo di mettere a disposizione dell’Italia la sua popolarità e quella del suo brand.