Via libera definitivo al Decreto PA ed Enti locali

SI conclude l’iter parlamentare del Decreto Pubblicazione Amministrazione, Enti Locali (Dl 144/2026) approvato in prima lettura dall’Aula della Camera dei deputati con 133 voti favorevoli e 66 contrari e successivamente anche dal Senato con 95 voti a favore e 53 contrari. Il testo introduce il potenziamento della funzionalità degli Enti locali e l’efficientamento di settori come la salute, le opere pubbliche, le pari opportunità. Tra i principali interventi previsti, in ambito di dipendenti delle PA viene attenuato il diritto di monetizzazione delle ferie rafforzando al tempo stesso gli obblighi dell’amministrazione nel garantirne la fruizione e informare i dipendenti. Novità anche per gli Enti locali in dissesto, che potranno ricorrere a mutui per debiti fuori bilancio e dovranno accompagnare il riequilibrio finanziario con l’approvazione del rendiconto. Un capitolo specifico riguarda i Campi Flegrei con nuove misure per fronteggiare il bradisismo e un contributo per l’autonoma sistemazione delle famiglie evacuate da abitazioni dichiarate inagibili. Il provvedimento interviene inoltre sulla ricostruzione post-sisma 2016, prorogando la gestione straordinaria fino al 31 dicembre. In fase di discussione e successiva dichiarazione di voto, sono intervenuti alcuni Senatori delle opposizioni che hanno criticato l’impostazione definendolo un provvedimento “omnibus” e lamentando tempi d’esame troppo ristretti. Particolare disappunto è stato espresso sulle norme per i Campi Flegrei e per la ricostruzione del dopo terremoto del 2016, per i quali sono state richieste maggiori risorse e interventi strutturali. Dalla maggioranza, invece, sono state rimarcate positivamente le novità in fatto di stabilizzazione, assunzioni, stabilità e sicurezza. In Aula è intervenuto anche il Ministro Zangrillo che ha rivendicato i risultati del Governo nel rafforzamento della PA, sottolineando, tra l’altro, le nuove possibilità di reclutamento per gli enti territoriali e le risorse stanziate per i rinnovi contrattuali.

La scheda del provvedimento