Vino: anche il Cile vuole le etichette sanitarie

A riportare la notizia il portale di Federvini: dopo il via libera alla norma che introduce l’obbligo di indicazioni sanitarie su vino e alcolici per l’Irlanda, anche il Cile manifesta la stessa intenzione.

Si apprende che l’Unione Europea ha presentato un commento nell’ambito della notifica OMC al TBT sul provvedimento cileno. Il commento è incentrato su richieste di chiarimento. Nelle conclusioni si mette in luce la problematica inerente la diversa tempistica per l'introduzione delle informazioni sull'energia (6 agosto 2023) e degli health warning (un anno dopo la pubblicazione del provvedimento). La UE chiede dunque un allineamento sull’entrata in vigore dei rispettivi obblighi nonché l’introduzione di una clausola di esaurimento scorte.

Adnkronos - Vendemmie