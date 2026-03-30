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Visita ufficiale del Premier in Algeria

30 marzo 2026 | 16.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“In meno di quattro anni è la mia seconda visita in Algeria, a testimonianza di quanto rappresenti un partner strategico per l’Italia, a maggior ragione in un momento di grande instabilità come questo”, ha dichiarato Giorgia Meloni in apertura dell’intervento congiunto con il Presidente algerino Tebboune, nel corso della visita ufficiale nel Paese nordafricano. Durante la visita, il Premier ha incontrato anche il Primo Ministro Ghrieb ed ha reso omaggio al Monumento dei Martiri ad Algeri con la deposizione di una corona di fiori. Durante il suo intervento, il Presidente del Consiglio ha dichiarato la volontà di rafforzare la cooperazione tra i due Paesi, a partire dal settore energetico, lavorando anche su nuovi fronti come shale gas e l’esplorazione offshore con l’obiettivo di consolidare le forniture di gas. La partnership, inoltre, si estende alle rinnovabili e alle infrastrutture strategiche, nel solco del TransMed. Melon ha quindi citato l’avanzamento dei progetti previsti dal Piano Mattei per l’Africa, specie in ambito formativo e agricolo, tra cui il recupero di migliaia di ettari di deserto e la nascita di un centro professionale a Sidi Bel Abbes. Sul fronte economico, l’obiettivo è rafforzare scambi e investimenti con l’ipotesi della fondazione di una Camera di Commercio Italia-Algeria e nuove opportunità in settori chiave quali agroindustria, logistica e tecnologie digitali. Non sono mancati riferimenti ai principali dossier internazionali: dalla crisi in Medio Oriente al conflitto in Ucraina, dalla stabilità del Sahel alla gestione dei flussi migratori. In chiusura, il Premier ha ribadito l’impegno comune di Italia e Algeria contro traffici illegali e terrorismo, confermando una collaborazione strategica a 360 gradi, fondata su interessi condivisi e legami storici.

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Il video delle dichiarazioni alla stampa

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Visita ufficiale Partnership strategica Cooperazione energetica Rinnovabili Infrastrutture strategiche Piano Mattei
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