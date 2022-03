VisitOman.om avvia l'attività in anticipo in vista della frequentatissima stagione 2022

La prima piattaforma digitale integrata dell'Oman servirà il settore dei viaggi e del turismo regionale e internazionale B2B con conferma immediata delle prenotazioni

MUSCAT, Oman, 9 marzo 2022 /PRNewswire/ -- VisitOman.om, il gateway di prenotazione dei viaggi online per i partner commerciali del Sultanato dell'Oman, ha ufficialmente lanciato sul mercato il proprio motore di prenotazione. Ora che il settore globale dei viaggi e del turismo si prepara a tornare a pieno regime per il 2022, VisitOman.om mira a collegare il mondo alla bellezza dell'Oman offrendo un'esperienza di viaggio completa nel Paese attraverso partnership sostenibili.

VisitOman.om è la prima piattaforma digitale integrata autorizzata del Paese, progettata specificamente per prestarsi al settore dei viaggi internazionali. La piattaforma digitale avanzata offre ai partner Business-to-Business (B2B) una soluzione innovativa per il settore dei viaggi in entrata, facilitando la pianificazione, la prenotazione e la creazione di pacchetti per mostrare al mondo il pieno potenziale dell'Oman.

Shabib Al Maamari, Managing Director di Visit Oman, ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è fissare standard uniformi per percorsi regolamentati, integrazione di pacchetti di viaggio, prezzi, termini e condizioni chiari e accordi di assistenza clienti ben definiti. La piattaforma offre opportunità di business stimolanti per la nostra rete di partner, rispettando al contempo il nostro obiettivo di promuovere il turismo in Oman e sostenere la posizione dell'Oman sul mercato globale dei viaggi e del turismo, in linea con la Strategia turistica nazionale 2040."

La piattaforma, una proposta vantaggiosa per tutti i partnerdel settore dei viaggi e delle tecnologie digitali avanzate, riunisce tutti i fornitori di servizi turistici per i partner commerciali dei mercati chiave di tutto il mondo, in modo da garantire conferme immediate per tutte le prenotazioni e creare un'esperienza di viaggio senza problemi, fornendo un itinerario completo dal momento in cui gli ospiti salgono a bordo dell'aereo verso l'Oman al momento del ritorno a casa.

Creiamo un viaggio su misura memorabileIl team diVisitOman.om valuta personalmente operatori e fornitori in tutto il Paese per poter consigliare ai clienti esperienze uniche. Che si tratti di una lezione di cucina tradizionale su una montagna remota, di un tour personalizzato o di un'esperienza esclusiva, la piattaforma offre agli utenti la flessibilità di accedere a pacchetti già pronti o di creare un viaggio dinamico per i loro ospiti. In vista dello sviluppo del settore delle riunioni, degli incentivi e delle conferenze, alla piattaforma è stato collegato anche il centro espositivo Oman Convention & Exhibition Center, mettendo i partner in contatto con gli organizzatori di eventi strategici e conferenze in tutto il mondo.

Qualità garantitaAttraverso partnership di viaggio strategiche e commerciali selezionate, la piattaforma collega l'intera catena di fornitori accreditati del settore turistico nell'Oman. Ogni fornitore elencato sulla piattaforma viene sottoposto a un rigoroso processo di controllo qualità per garantire che le opzioni proposte ai clienti soddisfino le aspettative. Gli utenti possono essere certi che l'ampia gamma di opzioni di viaggio su misura e personalizzabili, tra cui voli, sistemazioni, trasporti, destinazioni, esperienze e ristoranti, sarà in linea con gli standard più elevati e rappresenterà positivamente il Paese ogni volta che un visitatore sceglierà il loro servizio.

Il portale VisitOman.om è per il settore dei viaggi una porta di accesso a esperienze illimitate. Fornisce infatti una miriade di risorse informative di qualità che mettono in luce tutto ciò che l'Oman ha da offrire. In qualità di gateway di prenotazione digitale per il settore turistico del Sultanato dell'Oman, VisitOman.om facilita il commercio tra agenti di viaggio e fornitori con un processo fluido di prenotazione digitalizzata. Per ulteriori informazioni, per registrarsi o connettersi, visitare VisitOman.om.

Informazioni su VisitOman.om VisitOman.om è la prima piattaforma di prenotazione online nativa e affidabile del Sultanato dell'Oman. Creata per gli operatori del settore dei viaggi locali e internazionali, questa piattaforma dinamica e coinvolgente offre ai partner una soluzione dinamica che permette di individuare, prenotare e vivere il pieno potenziale dell'Oman.

