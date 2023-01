VisureNetwork®: oltre 240 servizi di visure commerciali e indagini patrimoniali

A tre anni dal suo debutto, il progetto di VisureNetwork® è in piena crescita, con una rete di circa 250 affiliati presenti in tutta Italia e all’estero.

Milano, 20 Gennaio 2023. Ideata nel 2019 e lanciata nel 2020, VisureNetwork® è la prima rete di affiliazione in white label per visure, certificati e informazioni commerciali online.

In risposta alle esigenze emerse durante la crisi pandemica, imprese e liberi professionisti hanno sentito la necessità di diversificare la propria offerta per attrarre un numero maggiore di clienti. VisureNetwork® fornisce una risposta semplice e moderna a questa esigenza, aiutando le PMI ad avvicinarsi al mondo digitale e del commercio elettronico.

In appena tre anni, infatti, le adesioni si sono moltiplicate fino ad arrivare, al momento, a 250 affiliati presenti non solo in tutto il territorio nazionale ma anche all’estero (Regno Unito, Romania e Albania) che rivendono documenti e certificati estratti dalle banche dati pubbliche come Comune, Tribunale, Pubblico Registro Automobilistico, Catasto e Conservatoria, Agenzia delle Entrate e Camera di Commercio.

Come funziona Gli affiliati di VisureNetwork® offrono ai loro clienti nuovi servizi sia presso il punto vendita fisico sia online attraverso la piattaforma web messa a disposizione in comodato d’uso gratuito. In particolare, gli affiliati non solo possono richiedere e scaricare i documenti in modo da rivenderli ai loro clienti, ma hanno anche la possibilità di attivare tutte le funzioni di un e-commerce. L’affiliato può infatti registrare i suoi clienti, applicare un listino personalizzato per ognuno di loro e ricevere online il pagamento dei servizi mediante carte di credito e bonifico bancario.

Affiliarsi e attivare la propria piattaforma personalizzata è gratuito, così come la relativa manutenzione. Non sono previsti costi di attivazione, fee di ingresso, royalty o canoni di manutenzione. L’unico investimento che sostiene l’affiliato è l’acquisto di un plafond, che non ha scadenza e funziona come un comune estratto conto a scalare. Sono disponibili diversi piani di affiliazione proprio per venire incontro alle esigenze di tutti, dalla tabaccheria, alle agenzie di servizi alla persona, al CAF o alle società di consulenza alle imprese.

Una delle principali novità per gli affiliati e i loro clienti è la possibilità di accedere a tutte le banche dati (Catasto, Conservatoria, Camera di Commercio, PRA) con un unico profilo, riducendo a pochi secondi i tempi di ottenimento dei documenti richiesti con un sistema operativo tutti i giorni, festivi compresi, 24 ore su 24.

Disponendo dell’accesso diretto a tutti i server delle banche dati e degli uffici statali, VisureNetwork® riduce la tempistica di ottenimento dei documenti, dato che non è legata a limiti di orari degli uffici pubblici.

Per richiedere una visura o un certificato non bisogna più impiegare tanto tempo e rispettare gli orari dell’ufficio a cui si fa domanda. Poiché si tratta di un’attività online, infatti, non serve avere un ufficio fisico ma chiunque può aderire all’affiliazione da qualsiasi luogo si trovi.

VisureNetwork® è un marchio di Trust Srl, società di informazioni commerciali Distributore Ufficiale di InfoCamere, che dal 2011 adotta un Sistema di Gestione Qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2015.

