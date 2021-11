Volterra, auto contro furgone: morto un uomo, grave la moglie

Incidente mortale nella notte nella zona di Volterra (Pisa) dove ha perso la vita un uomo di 32 anni che viaggiava in auto con la sua famiglia. A bordo dell'auto, oltre all'uomo, i due figli di 4 anni e un anno. Con loro la moglie e madre dei piccoli, che era alla guida. Per cause in corso di accertamento un fugone, con due persone a bordo, si è scontrato con l'autovettura. I vigili del fuoco hanno estratto le persone affidandole alle cure del 118. Per il papà, originario di Volterra, è stato constatato il decesso sul posto. Le condizioni della donna di 30 anni e dei suoi due bambini si sono aggravate: a quanto si apprende, la donna, che in un primo momento era stata portata all'ospedale di Cecina, è stata trasferita all'ospedale Cisanello di Pisa e ricoverata in rianimazione. I due bambini sono stati invece trasferiti all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

A bordo del furgone coinvolto nell'incidente un 38enne, che ha riportato un trauma cranico e rachideo ed è stato trasportato in ospedale a Livorno, e un 34enne, portato al pronto soccorso di Cecina per trauma agli arti inferiori.