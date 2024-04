Week end di medaglie e successi, la New Latin Academy stupisce ancora

Continua a collezionare importanti risultati la Asd New Latin Academy, diretta dal Maestro Mattia Diamantini, che nel week end appena trascorso è riuscita a portare a casa un alto numero di medaglie andando a centrare molteplici successi.

Una domenica che sicuramente rimarrà impressa nelle menti delle atlete e degli atleti che, in più competizioni, hanno dato prova di saper soddisfare tutti i requisiti dei giudici e di portare nel palmares dell’Associazione sportiva fanese affiliata ad ASI Comitato Marche, ancora una volta, importanti risultati e traguardi.

Partendo dalla Coppa CIDS (Competizione Italiana Danze Sportive) i ragazzi seguiti da Mattia a San Severino Marche hanno dato vita ad un vero e proprio “bottino” su più discipline: spicca su tutti il primo posto di squadra per la categoria Latin Under 12 e Under 16, al quale si aggiungono i primi posti in solitaria di:

VERONICA BEL PASSI – SOLO CHA CHA SAMBA RUMBA E JIVE classe B 10/12 anni

GIADA CIACCI – SOLO RUMBA & CHA CHA 13/14 anni classe C

MARICA GIOACCHINI – SOLO JIVE & SAMBA 13/14 classe C

VITTORIA LINGUITI – SOLO CHA CHA RUMBA SAMBA 8/9 anni Classe D

ANNA MARTELLONI / SOFIA ITTA – DUO RUMBA 10/12 classe D

Nel secondo gradino del podio si concretizzano i risultati di:

JENNIFER AIUDI – SOLO CHA CHA RUMBA SAMBA & JIVE 10/12 classes C

GIOIA SEBASTIANELLI E GIULIA RENZI – DUO CHA CHA SAMBA RUMBA 10/12 classes D

SOFIA SERGI – SOLO RUMBA 15/16 classe C

In terza posizione si piazzano invece:

ANDREA ESPOSITO – SOLO RUMBA & SAMBA 13/14 classe D

FRANCESCA TRONCATO – SOLO CHA CHA & JIVE 13/14 anni classe D

Una menzione speciale va anche a Margherita Boni, Anita Busca, Diletta Dellonte, Sofia Sergi e Isabel Caushaj che sono riuscite a raggiungere sempre la finale della loro categoria, rientrando tra i Primi 7 classificati di ogni competizione.

In contemporanea al “trionfo” di San Severino Marche, un’altra competizione che ha regalato emozioni alla scuola è stata quella dello Europ Hip Hop Movment a Bologna.

Guidati dal Maestro Enrico Diamntini, le 2 squadre partecipanti alla competizione per Categoria Under 12 e per Categoria Over 16 si sono piazzate entrambe in seconda posizione, conquistando una medaglia d’argento. E’ invece d’oro la medaglia vinta proprio dal Maestro Enrico Diamantini e Gianluca Lazzari per la medesima competizione.

“Sono veramente soddisfatto di questa giornata”, commenta il Mestro Mattia Diamantini “non solo per il risultato di San Severino Marche ma anche e soprattutto per il risultato di Bologna che ci fa accedere alla finale in programma a Riccione nei prossimi mesi. Il lavoro svolto in queste settimane sta portando i suoi primi frutti e il ringraziamento va chiaramente al “mio” staff e a tutte le persone che continuano a credere nel nostro lavoro, nella nostra passione”.

Il lavoro non si ferma certo quì; già da oggi in aula presso gli studi della NLAcademy i nuovi progetti e le nuove partecipazioni a tornei, gare e competizioni in vista del “rush” finale dei mesi di maggio e giugno.

