Windows 11 si aggiorna, pronto per l'intelligenza artificiale

Con l'ultimo aggiornamento di Windows 11 Microsoft apre nuove possibilità al suo sistema operativo. Per quanto riguarda il motore di ricerca Bing, presto centinaia di milioni di utenti di Windows 11 potranno accedere alla nuova intelligenza artificiale integrata, basata su OpenAI, per cercare, chattare, rispondere a domande e generare contenuti direttamente da una barra delle applicazioni di Windows. Sono state poi introdotte nuove funzionalità che renderanno più semplice l’uso di Windows 11. Ad esempio, sarà possibile collegare l’iPhone direttamente al PC Windows 11 utilizzando una nuova anteprima di Phone Link per iOS. Inoltre, è stata migliorata l’esperienza touch, i widget a schermo intero e un accesso rapido all'app Windows 365. Windows 11 include anche nuove funzioni di intelligenza artificiale in Start, oltre a continui aggiornamenti per rendere il sistema operativo più accessibile e sostenibile.

Le funzionalità di Phone Link sono disponibili, inoltre, per gli utenti Android da diverso tempo, con questo aggiornamento si rafforza la connessione tra un dispositivo Android e un PC Windows. Grazie alle nuove feature, gli utenti Samsung avranno una connessione ancora più semplice, con l'attivazione dell'hotspot personale del telefono che si abilita con un solo clic dall'elenco delle reti Wi-Fi sul PC. Inoltre, attraverso i Siti web appena presentati, gli utenti Samsung hanno la possibilità di trasferire facilmente le sessioni del browser dallo smartphone al PC Windows, continuando a navigare senza problemi.

Con l’introduzione di Windows 11 è stata presentata anche l'integrazione di Microsoft Teams attraverso la funzione Chat disponibile dal desktop sulla barra delle applicazioni, rendendo più semplici le connessioni degli utenti. Grazie a questo aggiornamento, l'esperienza della firma Chat è stata rinnovata per rendere più facile l'anteprima del video e l'avvio di una chiamata o la condivisione di un link di chiamata attraverso qualsiasi app. È inoltre possibile accedere in modo più rapido a tutte le conversazioni, con la possibilità di navigare tra le conversazioni in Chat, il tutto in un'unica finestra.