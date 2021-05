'Wow, Now, Go', Arval e Bnl insieme per mobilità sostenibile

Fornire un sostegno concreto per la ripartenza di imprese e famiglie, attraverso una proposta di soluzioni di mobilità, professionale e personale, innovative e a condizioni esclusive. Questo l’obiettivo primario della campagna 'Wow, Now, Go' lanciata oggi da Arval Italia, società specializzata nel noleggio a lungo termine e in soluzioni di mobilità sostenibili, e Bnl.

La collaborazione tra Bnl e Arval si concretizza in una speciale offerta di mobilità sostenibile a condizioni particolarmente convenienti rispetto a quanto oggi presente sul mercato, per il noleggio a lungo termine di veicoli green; l’iniziativa è destinata a tutti i clienti della Banca, privati e business, di Artigiancassa (banca partecipata da Bnl e dalle confederazioni nazionali dell’artigianato, dedicata alle Pmi e microimprese) e ai circa 18.000 collaboratori del Gruppo Bnp Paribas in Italia. In particolare, si potranno noleggiare due modelli di auto ad alimentazione ibrida: Fiat 500 e Bmw X1, destinata anche a professionisti e titolari di Pmi che, in alternativa, potranno scegliere anche il veicolo commerciale Fiat Doblò.

L’offerta 'Wow, Now, Go' prevede anche, in linea con la customer care tipica di Arval, la consegna a domicilio dei veicoli noleggiati, nuovi, pronti per essere guidati in totale sicurezza ed ulteriormente igienizzati per venire incontro alle esigenze di questo periodo di pandemia. Infine, se si possiede un usato, è possibile chiederne la valutazione e l’eventuale ritiro, anche in concomitanza alla consegna della nuova auto a noleggio.

"La partnership Bnl-Arval - dice Luca Bonansea, direttore Commercial Banking di Bnl - rappresenta in modo concreto quanto lo sviluppo di sinergie, nell’ambito del Gruppo Bnp Paribas e delle sue società specializzate nei più diversi business, sia un reale vantaggio per privati, professionisti, aziende e istituzioni, oltre che per tutti i colleghi del Gruppo in Italia. Tutto ciò con la volontà di contribuire ad un’economia più attenta e ad un ambiente più sano. Il benessere collettivo e la sostenibilità, infatti, rappresentano due pilastri centrali della strategia di Positive Banking di Bnl-Bnp Paribas, coniugando business e cura per la società in cui viviamo".

"Da mesi - rimarca Alessandro Pigazzi, direttore Retail di Arval Italia - stiamo assistendo a un cambiamento ancora più rapido della mobilità privata e professionale. L’emergenza sanitaria ha cambiato il nostro modo di spostarci e ha reso ancora più importante il tema della sicurezza dei nostri viaggi accendendo al contempo una luce sulla necessità di scegliere soluzioni sostenibili per proteggere il mondo in cui viviamo. Con Bnl condividiamo l’ambizione di avere un impatto positivo sulla società ed è per questo che abbiamo ideato questa iniziativa dedicata ai suoi clienti, ma anche a tutti i collaboratori del gruppo Bnp Paribas, che potranno contare su offerte pensate esclusivamente per loro, a favore dello sviluppo di una mobilità sempre più accessibile e green".

Il noleggio a lungo termine. Oggi il parco circolante totale noleggiato ai privati tocca le 65.000 unità, con una crescita di 13.000 veicoli nel solo 2020. Il noleggio a lungo termine si conferma anche uno dei principali motori per la diffusione della mobilità sostenibile: oltre il 35% dei veicoli immatricolati a noleggio a lungo termine è elettrificato, ibrido o elettrico, una percentuale superiore a quella del mercato nel suo complesso.