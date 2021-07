(Y), protagonista della nuova rivoluzione del piacere con i sex toys 2.0

Milano, 14 luglio 2021 - Tra le nuove voci del benessere sessuale, (Y) si pone una missione chiara: normalizzare la masturbazione e l’acquisto di sex toys per aprire il dialogo e chiudere il “pleasure gap”, dando a ognun* il potere di esplorare e prendere in mano il proprio piacere.

Protagonisti di un progetto in crescita continua, una serie di oggetti dall’estetica fresca e contemporanea, fuori dai canoni spesso associati agli strumenti di benessere sessuale. Forme organiche, qualcuna insolita, modellate con silicone morbido in tonalità pastello, dal rosa al celeste. La cura dei dettagli si esprime anche attraverso il packaging elegante e minimalista realizzato nello stesso rosa polvere che contraddistingue l’identità visiva del marchio. All’interno di ogni scatola, un’illustrazione che rispecchia le ispirazioni artistiche del brand.

Novità per l’estate 2021, Ynes, un modello succhia clitoride che viene a completare l’offerta con una tecnologia unica e un design inimitabile. Un silicone dalla tonalità neutra e delicata con il quale inserti in metallo creano un affascinante gioco di contrasti. Linee ergonomiche studiate per una presa in mano ottimizzata e una funzionalità massima grazie al doppio tasto di accensione. Una stimolazione senza contatto diretto, pensata appositamente per il glande del clitoride e le sue 8,000 terminazioni nervose, che si fonde su un meccanismo di aspirazione e pulsazioni d’aria. Altro punto di forza, la possibilità di regolare l’intensità ma anche di scegliere tra pattern diversi che molto raramente si ritrovano in questa tipologia di sex toy.

Oltre allo stile, funzionalità e sicurezza rimangono le priorità assolute di (Y) per garantire a tutt* il contesto giusto nel quale potenziare la propria sessualità. Alla dimensione personale si aggiunge una componente collettiva con la creazione di una community, federando menti creative ed espert* intorno ai temi dell’empowerment e dell’inclusività.

A ideare il progetto, un team misto e internazionale basato a Milano, composto da persone desiderose di educare, divulgare e cambiare le mentalità, sdoganando gli strumenti di benessere sessuale da ogni percezione pornografica. Il motto di (Y)? Open minds, happy vaginas.

About (Y)

Nato a Milano all’inizio del 2020, (Y) propone una nuove generazione di vibratori. Modelli pensati per massimizzare il piacere e favorire il benessere sessuale. Un’estetica fresca e contemporanea, in tonalità pastello, che rompe con i codici e trasforma i sex toys in oggetti di design. Dall’ergonomia alle varie tipologie di stimolazione, ogni dettaglio è stato studiato per permettere a tutt* di raggiungere l’orgasmo. Ogni toy è stato realizzato in silicone di grado medicale, sicuro e sostenibile, nel pieno rispetto del corpo e dell’ambiente. Waterproof e silenziosi, i vibratori (Y) possono essere usati in moltissime occasioni. Con spedizioni in Italia e in tutta Europa, i prodotti (Y) sono disponibili esclusivamente sul sito yspot.co.

